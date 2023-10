Cris Cyborg minimiza rivalidade ao elogiar Zingano antes de luta no Bellator 300

A rivalidade entre Cris 'Cyborg' e Cat Zingano foi um dos pontos altos do Bellator nos últimos anos e, finalmente, a luta entre as tops do MMA foi marcada. Neste sábado (7), na Califórnia (EUA), a brasileira, campeã do peso-pena (66 kg), enfrenta a inimiga e, agora, muda o tom do discurso, reconhecendo seu valor.

No histórico envolvendo as atletas, a americana acusou Cris de usar substâncias proibidas para melhorar a performance e de recusar a realização de testes antidoping. Por sua vez, a brasileira afirmou que Cat estava com medo de enfrentá-la e por isso inventou desculpas para a luta não ser casada. Contudo, no 'media day' do Bellator 300, 'Cyborg' elogiou Zingano que, assim como ela, construiu uma carreira de respeito no MMA.

Vale pontuar que a veterana chegou a disputar o cinturão do peso-galo (61 kg) do UFC e, na atual casa, venceu as quatro lutas que disputou. Portanto, a campeã do Bellator informa que espera protagonizar uma verdadeira batalha no cage, mas, ao mesmo tempo, garante ter a experiência e as habilidades necessárias para defender o título da categoria pela quinta vez e colocar mais um grande nome do MMA em seu cartel.