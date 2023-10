Covington responde Makhachev após desafio no UFC e provoca: "Pastor de ovelhas"

Ao que parece, uma nova rivalidade está ganhando força no MMA e envolve Colby Covington. Recentemente, Islam Makhachev, dono do título do peso-leve (70 kg) do UFC e que vai enfrentar Charles Oliveira no dia 21 de outubro, em Abu Dhabi (EAU), expressou o interesse em ser campeão duplo e até mencionou o americano como alvo em uma hipotética superluta nos meio-médios (77 kg). Sendo assim, o 'bad boy' não perdeu a oportunidade e atacou o russo.

É bem verdade que o americano está escalado para lutar contra Leon Edwards, campeão dos meio-médios do UFC, em dezembro. Mas, em entrevista ao canal do 'YouTube' 'Submission Radio', Covington ignora o britânico e já abre as portas para um eventual embate com o dono do cinturão do peso-leve. De acordo com o polêmico atleta, a potencial luta contra Makhachev tem tudo para ser uma das melhores do MMA atual.

Inclusive, Covington promove o possível encontro com o novo rival como wrestling americano vs daguestanês. De qualquer forma, 'Chaos' faz pouco caso de Makhachev e duvida que o mesmo tenha o real interesse em enfrentá-lo, pois não está acostumado a lidar com oponentes do seu nível.