Brasileiros vencem a balança e confirmam lutas no UFC Vegas 80

Já o meio-pesado Philipe Lins vive sua melhor fase na organização. Aos 38 anos, o atleta busca sua quarta vitória seguida no evento. Para tal, ele terá pela frente o nocauteador Ion Cu?elaba, em duelo que promete ser recheado de ação no octógono.

Para este duelo, Lins - último a se apresentar na pesagem oficial do UFC Vegas 80 - marcou 92.5 kg na balança. Por sua vez, Cutelaba cravou 93.2 kg, confirmando o duelo entre os meio-pesados.

Luta principal

No combate de maior prestígio do evento, Grant Dawson e Bobby Green subiram na balança com os mesmos 70.7 kg. Curiosamente, os atletas atravessam momentos distintos em suas carreiras. Invicto na organização, Dawson é oito anos mais jovem e amplo favorito nas casas de apostas.

Acompanhe o pesos dos atletas do UFC Vegas 80:

Grant Dawson (70.7 kg) vs (70.7 kg) Bobby Green

Joe Pyfer (83.9 kg) vs (83.7 kg) Abdul Razak Alhassan

Alex Morono (77.3 kg) vs (77.1 kg) Joaquin Buckley

Drew Dober (70.5 kg) vs (70.5 kg) Ricky Glenn

Alexander Hernandez (66 kg) vs (66.2 kg) Bill Algeo

Philipe Lins (92.5 kg) vs (93.2 kg) Ion Cu?elaba

Karolina Kowalkiewicz vs (52.4 kg) Diana Belbi??

Aori Qileng (61.7 kg) vs (61.7 kg) Johnny Muñoz Jr.

Kanako Murata vs (52.6 kg) Vanessa Demopoulos

Nate Maness (57.1 kg) vs (56.9 kg) Mateus Bocão

Montana De La Rosa (57.1 kg) vs. JJ Aldrich