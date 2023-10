Borrachinha expõe suposto assédio de Chimaev com sua namorada antes de luta no UFC 294

Com seu humor ácido habitual, o brasileiro aproveitou a situação para expor o rival e ironizar a 'investida' do russo em sua namorada. Em tom de deboche, 'Borrachinha' fingiu estar preocupado por conta da aparência do 'Lobo'.

"Eu vou denunciar esse assédio do Gourmet Chen Chen (Chimaev) com a minha namorada/futura mãe dos meus filhos e empresária. Me senti ameaçado por esse bonitão chamando-a na DM (mensagem privada). Por favor, Tamara Alves, não se deixe iludir por esse lindo rosto", debochou 'Borrachinha'.

Susto com lesão

Com uma rivalidade aflorada entre os dois, o duelo entre Chimaev e 'Borrachinha' é bastante aguardado pela comunidade do MMA. Os fãs da modalidade, porém, temeram pelo pior quando Renzo Gracie revelou que o atleta passou por uma cirurgia no cotovelo em Abu Dhabi. Apesar do susto, aparentemente o confronto segue de pé para co-liderar o UFC 294.

I gonna report this harassment by Gourmet Chen Chen towards my girlfriend/future mother of my childres and manager. I felt threatened by this handsome guy calling her on dm

? please @Tamaraalves2 Don't be fooled by that beautiful face ??? inshala pic.twitter.com/ImCOLF1qQ7

- Paulo Costa ( Borrachinha ) (@BorrachinhaMMA) October 6, 2023