Azarão, ex-campeão do Bellator mira "chocar todo mundo" contra primo invicto de Khabib

O card histórico do Bellator 300 deste sábado (7), em San Diego (EUA), será liderado pela disputa de título dos pesos-leves (70 kg) entre Usman Nurmagomedov e Brent Primus. O duelo marca um embate de gerações. Aos 38 anos, o ex-campeão da liga desponta como franco azarão na disputa contra o primo invicto de Khabib Nurmagomedov, 13 anos mais jovem e atual detentor do cinturão da companhia. Mas o cenário adverso não parece incomodar o veterano americano.

Durante a coletiva de imprensa do show, Primus afirmou que está confiante para chocar o mundo e se tornar o primeiro rival a desbancar o russo no MMA profissional. De acordo com o site especializado 'BetMGM', o veterano é zebra com uma 'odd' (probabilidade) de +1050. Sendo assim, o torcedor que apostar R$ 100 no triunfo de Brent teria um retorno de R$ 1050 caso o cenário se concretize. Usman Nurmagomedov, por sua vez, tem uma 'odd' -2500. Isso significa que, para ter um lucro de R$ 100, o fã do esporte teria que investir a incrível quantia de R$ 2500.

"Eu sei que ele é um oponente duro. Me preparei muito bem para essa luta e estou pronto para tudo. Vou chocar todo mundo e ele (Usman Nurmagomedov) ficará com 17-1 (no cartel) depois de sábado. Gosto de ser o azarão. Sinto que me saio melhor sendo azarão. Não gosto quando as pessoas ficam tipo: 'Ah, você vai ganhar, você vai amassar lá'. Gosto de ser zebra. Já fui azarão muitas vezes e provei que as pessoas estavam erradas. Então vamos lá. Vou chocar todo mundo", destacou Brent, de acordo com o site 'MMA Junkie'.