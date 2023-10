Presidente do UFC deixa rivalidade de lado e reconhece importância da continuidade do Bellator

Durante anos, o Bellator tentou se posicionar no mercado de eventos de MMA como um potencial rival do UFC. Agora, às vésperas de promover sua edição de número 300, a organização liderada por Scott Coker convive com rumores de uma possível venda e, até mesmo, sua extinção. O cenário, ao contrário do que poderia se imaginar, não parece agradar Dana White, mandatário do Ultimate.

Recentemente, Dana debochou do suposto interesse da PFL - outra liga rival do Ultimate - na compra do Bellator. Apesar disso, o presidente do UFC - durante a coletiva de imprensa após o mais recente episódio do Contender Series, na terça-feira (3) - deixou claro que não torce pelo fim das atividades da companhia comandada por Scott Coker e que vê com bons olhos a continuidade de suas operações no mercado de eventos de MMA.

"Se o Bellator continuar a existir não é uma coisa ruim. É uma coisa boa. Se você olhar para toda a m*** que nós recebemos sobre muitas coisas, eles são propriedade da Viacom. Você sabe quanto dinheiro esses caras têm? Por que eles sairiam do mercado a não ser que estejam cansados de fazer isso, porque você ouve rumores sobre a Showtime também, não apenas o Bellator", ponderou Dana.