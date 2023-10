Massaranduba faz luta de MMA sem luvas contra ex-UFC em novembro

Veterano dos esportes de combate, Francisco Trinaldo se prepara para voltar a competir em uma modalidade um tanto quanto diferente. Sem atuar desde outubro de 2022, o brasileiro, ex-lutador do UFC, vai estrear no MMA sem luvas pelo 'Gamebred Bareknuckle', organização de Jorge Masvidal, contra Sasha Palatnikov, também antigo integrante do Ultimate, no dia 10 de novembro, no Mississippi (EUA). O duelo foi anunciado de forma oficial pela própria liga (veja abaixo ou clique aqui).

A luta entre os ex-atletas do UFC será válida pelos meio-médios (77 kg) e já é apontada por parte dos fãs como uma das melhores do evento. Conhecido nos esportes de combate por sua força e vigor, 'Massaranduba' busca se reencontrar com as vitórias. Recentemente, o brasileiro desafiou Mike Perry para um confronto no 'Bare Knuckle', maior organização de boxe sem luvas, mas decidiu assinar com a companhia de Masvidal.

Já Palatnikov, adepto da trocação, também tenta encerrar a má fase na carreira. Na atual temporada, o lutador tentou a sorte no 'Karate Combat' e perdeu dois dos três duelos que disputou.