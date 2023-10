Islam Makhachev reforça desejo de se tornar campeão duplo do UFC

"Não sei o que o UFC planejou, mas a luta dos meus sonhos é pelo segundo cinturão. Claro, estou sob contrato, então o que quer que o UFC diga, vou lutar, sem problemas. Mas Edwards vs Colby, eu realmente acredito que posso vencer. Observo as habilidades deles, o que eles têm como campeão e conheço minhas habilidades. Será uma boa luta", declarou o campeão do UFC, antes de completar.

"Não estou dizendo que vou vencê-los fácil. Será uma luta muito dura contra um cara grande, mas acredito que posso acabar com eles. Dei uma chance para um cara de outra categoria lutar no meu peso, tentar tomar o cinturão, mas ele perdeu, então o UFC tem que me dar uma chance também. Quero a minha chance", concluiu.

Registro de Makhachev no MMA

Islam Makhachev, de 31 anos, se consolidou como o melhor lutador do peso-leve do UFC. Atualmente, o russo é o campeão da categoria, o terceiro colocado no ranking peso-por-peso e possui 12 vitórias seguidas. Em sua trajetória na companhia, o atleta foi apontado por parte da comunidade do MMA como uma espécie de novo Khabib Nurmagomedov, seu amigo, por conta do estilo de luta e dominância no octógono. Seus triunfos mais importantes foram sobre Alexander Volkanovski, Arman Tsarukyan, Bobby Green, Charles 'Do Bronx', Dan Hooker, Davi Ramos, Drew Dober, Gleison 'Tibau' e Thiago Moisés.