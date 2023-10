Experiente, Victor Hugo mira acelerar desenvolvimento no UFC : "Não tenho tempo"

Aos 30 anos de idade, Victor Hugo é um dos atletas contratados pelo UFC via 'Contender Series' com a maior bagagem dentro do MMA profissional. Só na modalidade, já são 28 combates no cartel. Experiente e sem tempo a perder, o peso-galo (61 kg) brasileiro busca 'pular etapas' e acelerar seu processo de desenvolvimento no Ultimate, a fim de enfrentar os maiores desafios possíveis em seu auge físico e técnico.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, 'Striker', como é conhecido, exaltou seu estilo de luta completo e mirou em adversários já ranqueados dentro da categoria até 61 kg. O plano de Victor Hugo é se colocar no pelotão de elite dos pesos-galos o quanto antes para, eventualmente, alcançar seu objetivo maior: o cinturão do UFC.

"Sou um perigo iminente lá dentro (do UFC). Já sou um cara feito, tenho trocação boa, wrestling bom, tenho o chão bom. Eu já estou pronto. Top 5, top 10, para mim não importa. Estou pronto e quero lutar. Não tenho mais tempo, já estou com trinta anos. Por mim, já entrava no top 5, pegava um cara top e lutaria, simples assim. Cheguei, vim para ficar e vou ser campeão dessa p***", declarou o peso-galo.