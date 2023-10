Ex-UFC, Carlos Boi lamenta após sofrer derrota na Rússia: "A porrada ia estancar"

Carlos Felipe não foi feliz ao atuar no ACA 164. No evento realizado na última quarta-feira (4), na Rússia, o brasileiro perdeu para Salimgerey Rasulov por decisão unânime. Como conheceu o primeiro revés após sair do UFC, 'Boi' se pronunciou e não culpou os juízes laterais de favorecimento ao atleta local.

Em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o brasileiro lamentou o fato de Rasulov ter atuado com a intenção de travar a luta, mas reconheceu sua superioridade por seguir tal estratégia. No duelo, 'Boi', como sempre agressivo, bem que tentou nocautear o russo e até viveu um bom momento no cage, porém sofreu com o wrestling do mesmo e até levou knockdown. De todo modo, o baiano não se mostrou abalado com a derrota e prometeu dar a volta por cima no MMA o quanto antes.

"Resumo de praticamente tudo que aconteceu na luta ontem! Meu adversário veio com a estratégia de amarrar a luta e levou a melhor, faz parte. Uma pena, porque a porrada ia estancar se dependesse de mim! Méritos para ele, é o game! Ansioso para a próxima!", escreveu o lutador em sua conta oficial no 'Instagram'.