Estrela da PFL afirma que UFC se arrependeu por não contratá-lo

Cédric Doumbé chegou com tudo à PFL. No último sábado (30), em Paris (FRA), o renomado kickboxer estreou pela organização, já liderou um evento dela e, no cage, impressionou ao nocautear seu adversário em nove segundos. Por conta da atuação, o francês já vem sendo classificado por parte da comunidade do MMA como uma estrela da companhia e aproveita o momento para atacar o UFC.

Vale pontuar que, antes de ser contratado pela PFL, o ex-campeão do Glory, maior organização de kickboxing do mundo, estava programado para atuar no show do UFC realizado em Paris em setembro de 2022. Na ocasião, a Federação Francesa de MMA não sancionou o duelo, porque, de acordo com as regras da Comissão, um atleta com menos de dez lutas no esporte não deve ter um diferencial de mais de quatro combates para o adversário. Na época, o francês tinha performando apenas duas vezes na modalidade.

Além disso, o atleta informou que um exame feito indicou sangue em seu cérebro, fato que também impediu sua estreia no UFC. Sendo assim, a companhia liberou o striker antes mesmo dele pisar no octógono. Mas, como roubou a cena no último sábado ao brilhar na PFL, Doumbé não esqueceu do ocorrido e deu o troco, afirmando que o Ultimate já se arrependeu por ter deixado um talento como ele escapar para a empresa rival.