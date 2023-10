Dupla brasileira lidera o Karate Combat 42 com disputas de cinturão

Depois de desembarcar pela primeira vez na República Dominicana em setembro, o Karate Combat volta ao país caribenho para promover sua 42ª edição. E no evento, agendado para o dia 3 de novembro, quem promete roubar a cena são os atletas brasileiros. Escalados para as lutas principais do show, Luiz Rocha e Sthefanie Oliveira entram em ação em confrontos que colocam cinturões em jogo.

Atual campeão dos pesos-leves (68 kg), Luiz Rocha fará parte da primeira trilogia da história da companhia, contra Edgars Skrivers. Até o momento, o brasileiro está empatado em 1 a 1 no retrospecto direto contra o adversário letão. Sendo assim, o potiguar aguarda um 'tira-teima' positivo no Karate Combat 42, com um triunfo e consequente defesa de título.

"O placar está 1 a 1. Eu realmente não gosto dele (Skrivers), mas eu o respeito porque ele foi o único a me vencer dentro do pit (arena de luta). Agora o desfecho dessa história está próximo e eu, como sempre, só preciso de um soco para resolver a questão", declarou Rocha, através de comunicado enviado à imprensa.