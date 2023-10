Dirigente faz mistério sobre possível venda do Bellator para a PFL

Neste sábado (7), na Califórnia (EUA), o Bellator vai realizar seu show de número 300, mesmo em meio aos constantes rumores de possível venda da organização para a PFL. Ciente da especulação de parte da comunidade do MMA a respeito do futuro da companhia, Scott Coker, líder dela, fez mistério.

É bem verdade que, na coletiva de imprensa pré-Bellator 300, realizada na última quarta-feira (4), o cartola se mostrou irritado quanto ao questionamento feito por um jornalista e pontuou que o momento deveria ser utilizado para destacar o evento e os seis lutadores envolvidos nas três disputas de cinturão. De todo modo, Coker confirma que, de fato, existe uma conversa entre as organizações, mas dá a entender que a negociação não está perto de ser concluída. Vale pontuar que, recentemente, Patrício 'Pitbull', maior nome da história da empresa, sugeriu que ela estaria perto de ser vendida e até lamentou o atual cenário.

"Acho que nesta coletiva de imprensa estamos aqui para falar sobre os atletas do evento. Depois, na coletiva pós-luta, responderei o que você quiser. Para mim, agora, tudo o que ouvi é que há uma conversa em andamento. Ainda é uma situação contínua. Do mês passado para cá não mudou muito. Não tenho muito a dizer, mas é assim que as coisas estão agora", declarou o cartola.