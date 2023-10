Derek Brunson assina com a PFL e sobe de categoria em busca de prêmio milionário

A saída de Derek Brunson do UFC, em agosto, pegou grande parte da comunidade do MMA de surpresa. Mas o veterano, que à época ocupava a oitavaª posição no ranking peso-médio (84 kg) do Ultimate, já tinha em mente continuar sua carreira em outra liga, mais especificamente na PFL.

Nesta quinta-feira (5), Brunson revelou que foi contratado pela PFL e que decidiu subir para os meio-pesados (93 kg) para competir no torneio da liga em 2024. O anúncio foi feito pelo veterano através de suas redes sociais.

Desta forma, o americano se junta a nomes como Thiago Marreta e Joshua Silveira na disputada categoria, que já teve o ex-Big Brother Brasil Antônio Cara de Sapato como campeão anos atrás.