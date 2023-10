Cyborg protagoniza encarada tensa com Zingano em coletiva pré-Bellator 300; veja

Campeã do peso-pena (66 kg) do Bellator, Cris 'Cyborg' justificou o fato da luta contra Cat Zingano, programada para acontecer neste sábado (7), na Califórnia (EUA), ser tão aguardada. Na última quarta-feira (4), na coletiva de imprensa para promover a edição de número 300 da companhia, a brasileira escancarou o clima de hostilidade para o combate, protagonizando uma encarada tensa com a rival (veja abaixo ou clique aqui).

Depois de um longo período de provocações, 'Cyborg', ao final da cerimônia, se encaminhou para o centro do palco carregando o cinturão do peso-pena do Bellator. Vale pontuar que as tops do MMA sequer cogitaram se cumprimentar. Com o semblante sério e disposta a intimidar a Zingano, a brasileira ficou imóvel e não tirou o olho dela. A tensão entre as atletas era tanta, que foi a americana quem quebrou o contato visual. Apesar da animosidade, as veteranas não trocaram ofensas, nem empurrões.