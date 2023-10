Chandler sugere que luta contra McGregor pode acontecer em "card histórico" do UFC

Imbróglio

Depois de Michael Chandler e Conor McGregor protagonizarem a mais recente temporada do The Ultimate Fighter, o mundo do MMA ficou à espera do anúncio oficial do combate entre eles. Porém, apesar de Dana White, presidente do UFC, confirmar a intenção de casar esta luta, o duelo entre os astros da companhia segue sem uma data ou local definidos.

Sem lutar desde julho de 2021, quando sofreu uma grave lesão, McGregor é o causador do imbróglio, ao que tudo indica. Fora do programa antidoping da USADA, o ex-campeão precisaria completar, pelo menos, seis meses de testes para ser liberado para competir novamente no UFC. No entanto, até o momento, não há indícios de que 'Notorious' tenha voltado ao programa antidoping da organização.