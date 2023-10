UFC encaminha luta entre Norma Dumont e Yana Santos para primeiro card de 2024

Em boa fase, Norma Dumont vai em busca de sua quarta vitória seguida no octógono mais famoso do mundo diante da russa Yana Santos, em evento do UFC marcado para o dia 13 de janeiro, primeiro card da entidade na temporada 2024, com sede prevista para Las Vegas (EUA). A notícia foi divulgada em primeira mão pelo site 'MMA Fighting' e confirmada pela reportagem da Ag. Fight.

Com uma sequência de três vitórias no UFC - sobre Danyelle Wolf, Karol Rosa e Chelsea Chandler -, Norma ocupa a 11ª posição no ranking peso-galo (61 kg) da organização. Agora, diante da esposa de Thiago 'Marreta', a brasileira tentará dar continuidade ao bom momento profissional para se aproximar do top 5 da categoria.

Por sua vez, Yana vive situação oposta a de sua próxima oponente. A russa, oitava colocada no ranking da divisão até 61 kg do Ultimate, perdeu seus últimos três combates, para Irene Aldana, Holly Holm e Karol Rosa. Um triunfo sobre a embalada Norma pode afastar o fantasma da demissão que ronda a experiente lutadora.