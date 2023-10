Renato Moicano desafia Hooker para luta no UFC: "Vou finalizar no 1º round"

Sem lutar desde novembro, quando finalizou Brad Riddell no primeiro round, em Nova York (EUA), Renato Carneiro se mostra disposto a recuperar o tempo perdido longe do octógono. E, para voltar a atuar no UFC depois de se recuperar de uma cirurgia no joelho, o brasileiro, visando crescimento no ranking do peso-leve (70 kg), trata Dan Hooker como seu alvo preferencial.

Em entrevista ao site 'MMA Fighting', 'Moicano' tornou público seu interesse em lutar contra o neozelandês e o desafiou. Inclusive, o brasileiro se mostra tão confiante, que até prevê o resultado do possível combate: nova finalização no primeiro round. Curiosamente, Hooker é parceiro de treino do último lutador derrotado por Renato.

E a aposta do atleta é válida, visto que ele é faixa-preta de jiu-jitsu, com dez de suas 17 vitórias no MMA sendo por finalização, enquanto 'The Hangman' é especialista em trocação. Portanto, como se encontra na 13ª posição no ranking do peso-leve do UFC e Hooker é o nono colocado na tabela de classificação da categoria, 'Moicano' aponta que a possível luta faz sentido.