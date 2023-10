Recém-contratado pelo UFC, Maurício Ruffy manda recado: "Sou o rei dos problemas"

Na última terça-feira (3), Maurício Ruffy brilhou em meio à adversidade no penúltimo episódio da sétima temporada do 'Contender Series'. Franzo azarão nas casas de apostas para o duelo contra Raimond Magomedaliev, parceiro de treinos de Islam Makhachev, o brasileiro conquistou a vitória sobre o russo - que compete em uma categoria acima da sua - via nocaute técnico. Com o contrato junto ao UFC assegurado, o atleta da 'The Fighting Nerds' manda um ousado recado aos seus próximos rivais na organização.

Em entrevista exclusiva à Ag Fight, Maurício, que competiu no Contender entre os meio-médios (77 kg) mas que tem o peso-leve (70 kg) como sua categoria de origem, afirmou que será o grande problema da divisão até 70 kg no UFC. Confiante no seu estilo agressivo dentro do octógono, Ruffy sonha alto com seu futuro dentro da principal liga de MMA do mundo.

"Exatamente, vou lutar no peso-leve. Inclusive, os caras com 70 kg do UFC, se preparem. Chegou um grande problema para vocês, podem anotar. Eu sou o rei dos problemas, podem me colocar no top 1 dos problemas, vou mostrar isso para vocês. Podem esperar show (no UFC). Sou o novo problema dessa categoria. Muitas pessoas vêm aqui e falam isso. Mas vocês vão contemplar com seus olhos que eu realmente sou o problema dessa categoria", destacou o lutador de São Paulo.