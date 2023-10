Novo contratado do UFC, Rodolfo Trator mira acerto de contas com único algoz da carreira

Contratado pelo UFC na noite da última terça-feira (3), após vencer sua luta contra Murtaza Talha no 'main event' do Contender Series, Rodolfo Bellato chega no principal evento de MMA do mundo já com um alvo em mente. Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight (clique aqui), 'Trator' citou o compatriota Vitor Petrino, seu velho conhecido, como o rival de sua preferência para um futuro combate no octógono mais famoso do mundo.

Com o resultado positivo obtido no penúltimo episódio da 7ª temporada do Contender Series, Rodolfo Trator alcançou a marca de 11 vitórias e apenas duas derrotas na carreira. Os dois reveses, inclusive, aconteceram em lutas contra Vitor Petrino - a última delas no ano passado, na primeira tentativa do ex-campeão meio-pesado (93 kg) do LFA de entrar no UFC através do programa de recrutamento de talentos comandado por Dana White.

O histórico negativo diante do compatriota explica o desejo de Rodolfo em um terceiro embate contra Petrino, que já soma duas vitórias no UFC desde que o venceu na temporada passada do Contender Series e garantiu uma vaga no plantel da organização. Apesar disso, Trator ressalta que possui uma boa relação fora do octógono com o rival de divisão e que o interesse de enfrentá-lo em uma trilogia se dá única e exclusivamente pelo aspecto esportivo.