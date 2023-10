Makhachev relembra passado de 'desistência' de Charles do Bronxs e projeta luta 'fácil'

"Essa luta o lembra da época em que ele desistiu. Ao assistir essa luta, ele se lembra de tudo o que aconteceu ali. Ele tentou me pressionar, acertar alguns socos, mas quando ele não tem segurança, simplesmente desiste. Essa luta é interessante para as pessoas, todos querem ver essa luta de novo, mas, se eu seguir o plano de jogo, posso vencer esse cara com facilidade, de novo. Acredito nisso", declarou o campeão do UFC.

Registro de Makhachev no MMA

Islam Makhachev, de 31 anos, se consolidou como o melhor lutador do peso-leve do UFC. Atualmente, o russo é o campeão da categoria, o terceiro colocado no ranking peso-por-peso e possui 12 vitórias seguidas. Em sua trajetória na companhia, o atleta foi apontado por parte da comunidade do MMA como uma espécie de novo Khabib Nurmagomedov, seu amigo, por conta do estilo de luta e dominância no octógono. Seus triunfos mais importantes foram sobre Alexander Volkanovski, Arman Tsarukyan, Bobby Green, Charles 'Do Bronx', Dan Hooker, Davi Ramos, Drew Dober, Gleison 'Tibau' e Thiago Moisés.