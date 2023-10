Makhachev confirma retorno de Khabib ao camp para revanche contra Charles Do Bronxs

Ao que tudo indica, Islam Makhachev terá um reforço de peso para sua luta contra Charles Do Bronxs, programada para o UFC 294, no dia 21 de outubro. De acordo com o wrestler russo, Khabib Nurmagomedov, seu mentor e ex-campeão dos leves (70 kg), chegará em breve em Abu Dhabi (EAU) para ajudá-lo na reta final de preparação de seu camp. A presença de 'The Eagle' no corner de seu pupilo, porém, ainda é incerta.

A notícia chamou a atenção dos fãs e da imprensa especializada, já que, no início da temporada, Khabib havia indicado sua aposentadoria da função de treinador e cartola do MMA. No entanto, o russo, que pendurou as luvas invicto em 2020, parece ter voltado atrás para auxiliar Makhachev às vésperas do confronto com o brasileiro Do Bronxs.

"Todos estão animados para ter o Khabib aqui amanhã. Sim, ele vai observar os sparrings e vai treinar conosco", confirmou o campeão russo Makhachev, em entrevista à ESPN americana.