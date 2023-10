Dana White elogia brasileiro contratado pelo UFC via Contender: "Merece"

Victor Hugo Silva não desperdiçou a chance de participar do reality show 'Contender Series' e, assim como Maurício Ruffy e Rodolfo Bellato, assinou com o UFC. Na última terça-feira (3), em Las Vegas (EUA), o brasileiro finalizou Eduardo Torres no segundo round. Como o atleta foi superior na luta, Dana White não se mostrou em dúvida a respeito de sua contratação.

No final do programa, o líder do UFC destacou que Victor usou a experiência acumulada no MMA para dominar uma promessa do esporte. E, de fato, o atleta não teve trabalho no octógono, finalizando o adversário com uma chave-de-joelho. Ciente da grande fase que o brasileiro vive na carreira, Dana faz uma aposta de que ele também pode seguir tendo sucesso ao atuar no peso-galo (61 kg) da maior organização da modalidade.

"Victor tem 30 anos, venceu um cara jovem, talentoso, no auge, que tinha 16-1. Ele finalizou e está em uma sequência de 13 vitórias. Ele absolutamente merece uma chance no UFC. Parabéns Victor, você está no UFC", declarou o cartola.