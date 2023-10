Dana elege brasileiro que venceu parceiro de treino de Makhachev como destaque do Contender

Maurício Ruffy é mais um brasileiro contratado pelo UFC através do reality show 'Contender Series'. Na última terça-feira (3), em Las Vegas (EUA), o atleta nocauteou Raimond Magomedaliev, parceiro de treino de Islam Makhachev, no terceiro round. Impressionado com a atuação do atleta, Dana White o elogiou.

Inclusive, o líder do UFC aprovou tanto a performance do brasileiro no programa, que o elegeu como melhor lutador da noite. Vale pontuar que, para atuar no 'Contender Series', Ruffy aceitou subir para os meio-médios (77 kg) e foi classificado pelas casas de apostas como 'zebra' para a luta contra Magomedaliev. Mas, no octógono, o atleta ignorou tal status e surpreendeu o parceiro de treino de Makhachev. Com Maurício contratado pela companhia, Dana o aconselhou a atuar no peso-leve (70 kg), categoria liderada justamente pelo russo.

"Acho que Ruffy pode lutar nos leves. Ele pode lutar uma categoria abaixo definitivamente. Ele estava muito calmo e o fato dele ter vencido um cara que treina com Makhachev e sua equipe todos os dias é obviamente enorme. Esse garoto tem 27 anos, está no auge, tem 9-1. Estou animado para ver o que ele pode fazer no UFC. Obviamente, ele está dentro. Ruffy foi o cara que mais se destacou esta noite. Ele estava ótimo", declarou o cartola, no final do programa e na coletiva de imprensa pós-show.