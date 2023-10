Carlos Boi sofre primeira derrota em evento russo em duelo contra ex-campeão

Depois de estrear com vitória no ACA em abril desta temporada, Carlos Boi voltou à ação pelo evento russo nesta quarta-feira (4), mas não obteve o mesmo sucesso. O brasileiro não foi páreo para o ex-campeão peso-pesado da organização, Salimgerey Rasulov, e, após os 15 minutos de disputa, foi derrotado por decisão unânime dos juízes (veja abaixo ou clique aqui).

O duelo marca a primeira derrota do atleta baiano desde que deixou o Ultimate, no início de 2022, após ser flagrado em um exame antidoping e suspenso por 18 meses pela USADA (agência antidoping americana). Com o mais recente tropeço, Carlos Boi agora soma um cartel no MMA profissional de 12 vitórias e três reveses.