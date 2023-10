Aprovado! Dana White enaltece novo brasileiro contratado pelo UFC

Na última terça-feira (3), em Las Vegas (EUA), Rodolfo Bellato aproveitou a oportunidade de atuar no reality show 'Contender Series' e passou a integrar o 'Esquadrão Brasileiro' no UFC. No programa, 'Trator' nocauteou Murtaza Talha Ali no segundo round, tirando assim sua invencibilidade no MMA. Como assistiu de perto a luta, Dana White elogiou o atleta.

No final do programa, o líder do UFC se mostrou impressionado com a atuação de 'Trator' e justificou sua contratação destacando o aspecto físico do mesmo. Vale pontuar que o brasileiro possui um porte físico avantajado para atuar nos meio-pesados (93 kg) e uma resistência invejável.

Essa foi a segunda participação de Rodolfo no 'Contender Series' que, após ser nocauteado por Vitor Petrino, em 2022, surpreendeu o favorito Talha Ali. Portanto, Dana sinaliza que o Brasil está bem representado na companhia com o atleta sendo o mais novo contratado.