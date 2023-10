Amigo de McGregor narra treinos com Alex Poatan para luta contra Logan Paul

Um dos lutadores mais polêmicos dos esportes de combate na atualidade, Dillon Danis se prepara para voltar à ação. No dia 14 de outubro, em Manchester (ING), o amigo de Conor McGregor vai se aventurar no boxe e tem como adversário Logan Paul. E, para encarar o rival, o 'bad boy' contou com a ajuda de Alex 'Poatan'.

Em entrevista ao site 'MMA Fighting', Danis elogiou o brasileiro por auxiliá-lo em seus treinos para a aguardada luta contra Paul, aprovando a inusitada parceria. Vale pontuar que essa não foi a primeira vez que os lutadores treinaram juntos. Inclusive, em uma das atividades, o especialista em jiu-jitsu aplica uma sequência de três socos em 'Poatan' e, em seguida, se protege ao receber o mesmo ataque (veja abaixo ou clique aqui).

E, de acordo com o amigo de McGregor, tal exercício foi apenas um dos muitos praticados junto ao ex-campeão do UFC e um dos mais leves. Portanto, como 'sofreu' ao lidar com 'Poatan' nos treinos, Danis se mostrou confiante para a luta contra Paul e duvidou que o mesmo suportaria a força do brasileiro se treinasse com ele.