Renato Moicano alerta Chandler sobre situação de McGregor: "Não vai lutar"

Protagonista da última temporada do reality show 'The Ultimate Fighter' ao lado de Conor McGregor, Michael Chandler segue à espera de uma possível oficialização da luta contra o ex-campeão do UFC. Porém, com o passar dos meses e a indefinição sobre o retorno do irlandês após mais de dois anos afastado do octógono, cada vez mais pessoas colocam em xeque a realização do confronto entre os astros do peso-leve (70 kg), como é o caso do brasileiro Renato 'Moicano'.

Em entrevista ao programa 'The MMA Hour', 'Moicano' apostou que o duelo entre Chandler e McGregor não sairá do papel. O brasileiro, 13º colocado no ranking peso-leve do Ultimate, ainda aproveitou para mandar um recado para o americano, seu rival de divisão, que fecha o top-5 da classificação da categoria.

"A divisão está uma bagunça neste momento. Nós temos caras como Michael Chandler, ele está delirando. Conor não vai lutar com ele. Talvez nunca. Conor está em outro nível de maluquice agora. Nós podemos ver pelos últimos dois anos quanta coisa fora do UFC ele está fazendo, e eu acho que ele ama a atenção, mas não gosta de lutar mais. Chandler, esquece isso, meu irmão. Você não vai ter essa luta. Eu não sei o que Chandler vai fazer", disparou Moicano.