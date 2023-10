Mauricio Ruffy quebra a banca, bate russo favorito e assina com o UFC

Pior no início do combate, Ruffy teve paciência para atacar nos momentos certos e minar as pernas do rival com fortes chutes nos primeiro cinco minutos. Com cautela, o brasileiro utilizou melhor a área do octógono e cansou o rival.



A estratégia deu certo e Magomedaliev caiu de rendimento a partir da segunda etapa, passando a perder mobilidade. Após mais cinco minutos parelhos, completamente disputados em pé, os atletas avançaram para o último round empatados nas papeletas.



No assalto final, porém, o brasileiro estava muito mais inteiro e sobrou no cage. Aproveitando que o russo mancava, Maurício pressionou até frustrar uma queda do rival e conseguir uma montada no chão. De lá, ele atacou com seguidos socos até o árbitro decretar o nocaute técnico.

Mais um contratado

O experiente Victor Hugo também garantiu seu contrato com o UFC nesta terça-feira (3). Sem grandes problemas, o brasileiro dominou as ações contra o chileno Eduardo Cyborg e finalizou com uma chave de perna no segundo round. O peso-galo (61 kg) agora amplia seu cartel profissional no MMA para 24 triunfos, além de quatro derrotas.

Segunda chance

Na temporada passada do Contender Series, Rodolfo Trator teve a chance de ser contratado pela organização do UFC, mas acabou nocauteado pelo compatriota Vitor Petrino, que acabou assinando com o evento. No entanto, pouco mais de um ano depois, sua hora finalmente chegou.

Nesta terça-feira, diante do favorito Murtaza Talha Ali, Rodolfo travou uma verdadeira guerra no octógono e não demorou para levar a melhor na troca de golpes em pé. Abalado, seu rival apostou nos contra ataques junto à grade - que não foram suficientes para impedir o triunfo do brasileiro, novo meio-pesado do UFC.