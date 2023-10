Lutador do UFC sugere luta com LeBron James pelo apelido 'King': "Daria uma surra nele"

A confiança do lutador do UFC em uma vitória sobre 'King James' parece inabalável, ainda que exista uma grande desvantagem de tamanho em relação ao jogador de basquete. Enquanto Green mede cerca de 1.78m e compete na divisão até 70 kg do Ultimate, o astro da NBA supera os 2m de altura e pesa aproximadamente 113 kg. Nada que intimide o peso-leve.

"Se LeBron quisesse lutar comigo, não seria acirrada. Não seria acirrada! Ele é um cara grande, mas ele não tem as habilidades (para lutar), desculpa. Habilidades pagam as contas", cravou o lutador do UFC.

MMA vs NBA

Ainda que o hipotético embate entre Bobby Green e Lebron James pelo status de único 'King' dos esportes seja extremamente improvável de sair do papel, o 'crossover' entre lutadores de MMA e jogadores de basquete da NBA parece ter se tornado uma realidade. O pontapé inicial foi dado pelo veterano James Johnson, que afirmou precisar de pouco tempo de adaptação às artes marciais mistas para derrotar o campeão peso-pesado do UFC Jon Jones.

Recentemente, em uma interação muito mais amigável, o armador do Denver Nuggets, atual campeão da NBA, Jamal Murray venceu um desafio contra o detentor do cinturão peso-pena (66 kg) do Ultimate Alexander Volkanovski, durante uma sessão de treinos. Na ocasião, o canadense conseguiu sobreviver durante um minuto às tentativas de finalização do lutador australiano.