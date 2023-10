Joe Rogan classifica Volkanovski como melhor lutador do UFC: "Venceu Makhachev"

Atualmente, Jon Jones lidera o ranking peso-por-peso do UFC, mas, de acordo com Joe Rogan, comentarista oficial da companhia, Alexander Volkanovski é quem merece ocupar tal posição. O profissional justificou sua visão ao apontar que 'The Great' superou a expectativa de parte da comunidade do MMA na superluta entre campeões da empresa contra Islam Makhachev, realizada em fevereiro, na Austrália.

Campeão dominante do peso-pena (66 kg), o australiano perdeu pela primeira vez no UFC ao ser derrotado pelo dono do cinturão do peso-leve (70 kg) por decisão unânime, mas Rogan discordou do resultado. Inclusive, uma parcela da comunidade do MMA também tratou Volkanovski como vencedor. Em seu podcast, o comentarista expressou sua admiração por 'The Great' e destacou que poucos lutadores fizeram Makhachev sofrer tanto em ação.

No MMA desde 2010, o russo só perdeu uma vez. Em 2015, o atleta foi nocauteado por Adriano Martins, mas a luta foi rápida, durando pouco mais de um minuto. Portanto, como Volkanovski ignorou a desvantagem física contra Makhachev, aplicou knockdown no mesmo e terminou no ataque e pouco 'danificado' após 25 minutos de batalha, Rogan, sem titubear, o classificou como o melhor lutador do UFC entre todas as categorias por desmitifica-lo.