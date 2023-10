Insistente! Jake Paul desafia Canelo Álvarez para luta de boxe

"Logan lutou contra Mayweather e eu lutarei contra Canelo e mostrarei ao mundo porque sou a maior história do esporte de todos os tempos. Te vejo em breve, Canelo", escreveu o youtuber em sua conta oficial no 'X'.

Registro de Jake no boxe

Além de fazer sucesso no 'YouTube', Jake Paul, de 26 anos, também se destaca por atuar no boxe e se prepara para estrear no MMA, pela PFL. Como lutador, o registro profissional do americano na nobre arte é composto por sete vitórias e uma derrota. Pela modalidade, a celebridade deixou para trás nomes como Anderson Silva, Ben Askren, Nate Diaz e Tyron Woodley (duas vezes) e faturou bolsas milionárias em suas aparições nos ringues.

