Grasso comemora sucesso de cirurgia após revelar lesão na mão durante luta no UFC

Como não poderia ser diferente, a batalha protagonizada por Alexa Grasso e Valentina Shevchenko no Noche UFC causou danos consideráveis nas lutadoras. Após a revanche imediata, realizada em setembro, em Las Vegas (EUA), terminar empatada, a mexicana permaneceu como campeã do peso-mosca (57 kg), mas revelou que fraturou a mão direita durante a luta. A informação foi divulgada pela própria atleta por meio de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), nesta terça-feira (3).

De todo modo, Grasso tranquilizou seus fãs e informou que a cirurgia para solucionar o problema foi realizada com sucesso. Ainda não se sabe por quanto tempo a campeã do peso-mosca do UFC vai ficar afastada, mas a mesma mostra empolgação quanto ao futuro de sua carreira e já dá como certa a terceira luta contra Valentina, sua grande rival. Curiosamente, antes, a quirguistanesa revelou que também sofreu uma lesão na mão direita e que uma cirurgia seria necessária.

"Quais são as chances, hein? Durante a luta, quebrei minha mão. Estamos acostumados a não deixar a dor nos impedir de nada e, embora doesse, não achei que fosse grave, até que quis voltar a treinar e percebi que minha mão ainda estava muito ruim. A cirurgia foi um sucesso. Muito obrigado ao Doutor Arroyo e ao Doutor Zarate. Eles são anjos! Confio plenamente minha saúde em suas mãos Sport Med e sei que estarei muito pronta para a trilogia #AndStill", escreveu a campeã do UFC em sua conta oficial no 'Instagram'.