Ferguson mira luta com McGregor após duelo com Pimblett no UFC 296

Risco de demissão?

Apesar de já fazer planos a médio prazo para sua carreira e não dar indícios de que pretende pendurar as luvas, Ferguson se encontra em uma situação delicada no UFC. Apesar de seu prestígio na liga, as seis derrotas ligam o sinal de alerta para o veterano, que viu seu chefe, Dana White, afirmar que, caso perca para Pimblett, o desfecho poderia significar seu fim nos esportes de combate. Desta forma, com o risco de demissão da liga iminente, El Cucuy precisa, mais do que nunca, voltar à coluna das vitórias para ganhar sobrevida e tirar suas metas do papel.