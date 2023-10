Ex-campeão do UFC, Pettis desafia Doumbé para 'maior luta da história da PFL'

No último sábado (30), em Paris (FRA), Cédric Doumbé impressionou em sua estreia na PFL, precisando de nove segundos para nocautear o oponente. Inclusive, por ser conhecido nos esportes de combate pelo seu alto nível na trocação, o ex-campeão do Glory, maior companhia de kickboxing no mundo, já é apontado por parte dos fãs como uma das estrelas da nova casa e entra no radar de grandes nomes do MMA, como Anthony Pettis.

Tanto que, em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o ex-campeão do peso-leve (70 kg) do UFC tratou de desafiar Doumbé para uma possível luta na PFL e se mostrou empolgado. De acordo com Pettis, o hipotético combate entre ele e o renomado kickboxer tem tudo para ser um marco na empresa. É bem verdade que o americano vem tendo trabalho para se firmar na companhia, perdendo quatro dos cinco duelos realizados nela. Por outro lado, 'Showtime' vem de vitória sobre o veterano Roy Jones Jr. no boxe.

Como foi capaz de vencer uma lenda da nobre arte no ringue, Pettis sinalizou que também pode passar por um renomado kickboxer como Doumbé no MMA. Vale pontuar que o francês está invicto na modalidade, com cinco vitórias, sendo todas por nocaute. E, justamente por Cédric ser striker, o atleta se coloca à disposição para encará-lo.