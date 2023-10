De La Hoya critica Canelo vs Charlo e faz apelo ao mundo do boxe: "Vamos nos unir"

No último sábado (30), Saul 'Canelo' Alvarez venceu com tranquilidade Jermell Charlo, na decisão unânime dos juízes, e manteve os cinturões da WBC (Conselho Mundial de Boxe), WBA (Associação Mundial de Boxe), IBF (Federação Internacional de Boxe) e WBO (Organização Mundial de Boxe) dos super-médios (76 kg). O dominante triunfo do mexicano sobre o rival, no entanto, foi alvo de críticas por um velho conhecido: Oscar De La Hoya.

Em seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), De La Hoya reprovou o desempenho apresentado em cima do ringue por 'Canelo' e Charlo. Para o ex-astro do boxe e atual promotor de eventos, o duelo entre campeões foi uma prova de que as principais figuras da nobre arte deveriam se unir para tirar do papel confrontos mais atrativos para o público e, assim, evitar o risco de diminuir o interesse dos fãs pela modalidade.

"Canelo vs Charlo foi uma luta super chata. Quer dizer, ele (Charlo) só apareceu para ganhar o salário. Canelo, como eu disse, em areia movediça, lançando bombas, venceu facilmente. Mas de qualquer forma, se nós queremos que o boxe sobreviva, se queremos que o boxe prospere, nós precisamos de superlutas, o tempo todo. Os lutadores têm que se enfrentar. Nós temos que nos juntar: promotores, Eddie Hearn, Al Haymon, Bob Arum, quem estiver aí. Vamos nos unir. Eu estou desafiando vocês. Vamos nos reunir, o poder das mentes, e pensar em algo. Porque o boxe pode morrer", ponderou De La Hoya.