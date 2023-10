Charles do Bronxs responde desafio feito por Gamrot no UFC

Um dos maiores nomes do peso-leve (70 kg) do UFC, Charles Oliveira constantemente disputa lutas importantes, mas também é alvo de atletas que almejam integrar o top-5 da divisão. Tanto que, em setembro, após vencer Rafael Fiziev, em Las Vegas (EUA), Mateusz Gamrot mencionou o brasileiro como adversário ideal para a sequência. E se engana quem pensa que 'Do Bronx' ficou incomodado com a posição do lutador.

Por ser uma referência no UFC devido aos seus recordes e ao status de ex-campeão do peso-leve, Charles lidou de forma tranquila com o desafio feito por Gamrot para uma luta e o tratou como natural. Vale pontuar que, em sua declaração, 'Gamer' também destacou a qualidade do brasileiro no solo e o classificou como um dos lutadores mais perigosos do MMA, porém apostou na vitória de Islam Makhachev na revanche marcada para o dia 21 de outubro.

É bem verdade que parte dos atletas poderia ter uma reação diferente ao desafio do polonês, mas 'Do Bronx' reconheceu a evolução do profissional no peso-leve do UFC e não descartou enfrentá-lo no futuro. Atualmente, o europeu é o sexto colocado no ranking da categoria e vem embalado por duas vitórias seguidas.