Cain Velasquez consegue permissão judicial para ser corner de primo de Khabib no Bellator 300

Em liberdade há quase um ano após passar oito meses na prisão, Cain Velasquez deve ir a julgamento pela acusação de tentativa de homicídio em janeiro de 2024. Enquanto isso, o ex-campeão peso-pesado do UFC tenta retomar suas atividades. Depois de voltar a competir no pro-wrestling, o veterano - de acordo com o site 'MMA Fighting' - recebeu permissão da Justiça para atuar como treinador e corner de seu parceiro de time Usman Nurmagomedov no Bellator 300, neste sábado (7), em San Diego, na Califórnia (EUA).

Como condição de ter sua liberdade concedida sob pagamento de fiança, Velasquez é obrigado a receber uma permissão dos tribunais para qualquer tipo de viagem ou aparição que pretenda fazer. Esta será a primeira vez que o ex-campeão peso-pesado do UFC estará no corner de uma luta profissional desde que foi preso, em fevereiro de 2022.

"Ele está escalado para ser corner. Estamos sob posse de uma ordem judicial que permite que ele faça isso", declarou o diretor executivo da Comissão Atlética de Nevada, Andy Foster, ao site 'MMA Fighting'.