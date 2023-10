Brasileiros são escalados pela PFL como reservas das finais dos torneios em novembro

Principal nome do Brasil na PFL, Larissa Pacheco, vencedora do GP do peso-leve da companhia em 2022, encara Marina Mokhnatkina na final do peso-pena. Também pelos penas, Gabriel Alves Braga mede forças com Jesus Pinedo. Já no peso-pesado, Renan 'Problema' luta contra Denis Goltsov no 'co-main event' do show. Além do título, os campeões de cada categoria faturam 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5 milhões).

OFFICIAL: Should any fighter miss weight or be forced to withdraw from a 2023 #PFLWorldChampionship title match, these fighters will be ready to step in as the alternate for their weight division. pic.twitter.com/w8Ufs8gBwO

- PFL (@PFLMMA) October 2, 2023