Bisping aconselha Do Bronxs a ser mais cauteloso em revanche contra Makhachev

Aos 33 anos de idade, Charles Do Bronxs possui em seu currículo o título peso-leve (70 kg) do UFC, marcas históricas, além de ter se consolidado como uma das estrelas de sua geração no MMA mundial. Tudo isso conquistado, em grande parte, devido ao seu estilo agressivo e destemido dentro do octógono. Porém, na opinião de parte do ex-campeão e comentarista Michael Bisping, o atleta da 'Chute Boxe Diego Lima' deveria repensar sua forma de lutar.

Em vídeo recentemente publicado no seu canal do 'Youtube', Bisping aconselhou Do Bronxs a adotar uma postura mais cautelosa na revanche contra Islam Makhachev, marcada para o dia 21 de outubro, no UFC 294, em Abu Dhabi (EAU). Na visão do veterano, para sair vencedor no duelo contra o russo, o lutador brasileiro precisa seguir um rígido plano de luta que não abra espaço para ações mais instintivas e, em teoria, mais propensas a equívocos que podem custar caro ao paulista.

"Charles tem que ter um plano de luta. Ele não pode andar para frente em uma explosão de agressividade. Ele não pode improvisar. Quer dizer, no final do dia, quando dois lutadores assim engajam em uma trocação franca, se Charles está fazendo isso, é na sorte, ok? Um golpe pode mudar tudo. Então, você tem que ter um plano de jogo. Ele tem que empregar alguma forma de estratégia e essa estratégia é evitar o clinch no começo, não se arriscar muito e não lançar m*** selvagens como joelhadas voadoras quando você não está sequer ao alcance", aconselhou Bisping.