Volkanovski afirma que Makhachev venceria Charles Do Bronxs em uma luta de jiu-jitsu

Charles Do Bronxs desponta como o maior finalizador da história do UFC, com 16 vitórias obrigando os rivais a darem os 'três tapinhas' em sinal de desistência. Desta forma, como não poderia deixar de ser, o brasileiro ganhou o status de um dos melhores representantes do jiu-jitsu em atividade dentro do MMA. Mas apesar de seus feitos, há quem enxergue uma eventual desvantagem do ex-campeão peso-leve (70 kg) no departamento onde é especialista. Esse é o caso de Alexander Volkanovski.

Em seu próprio canal do Youtube, o campeão peso-pena (66 kg) exaltou as credenciais de Charles na luta agarrada, mas opinou que Islam Makhachev o venceria em uma luta nas regras do jiu-jitsu. Vale ressaltar que o russo finalizou o brasileiro em outubro de 2022, mas somente após aplicar um 'knockdown', que deixou o rival grogue. Mas para Volkanovski, até mesmo nos tatames, o pupilo de Khabib Nurmagomedov dominaria as ações contra o atleta da 'Chute Boxe Diego Lima'.

"Quem eu acho que é um melhor grappler no MMA? Vou apontar para o Islam. No jiu-jitsu, vou com o Charles. Isso vai parecer bem controverso. Mesmo se eles fizessem uma luta de jiu-jitsu, quem eu acho que ganharia? Eu ainda diria Islam. Acho que (o Charles tem) finalizações e movimentos de jiu-jitsu mais nítidos e limpos. Mas quando se trata de grappling e controle, e ditar onde tudo vai acontecer, escolho Islam o dia todo. Por isso acho que será uma luta dura para o Charles. Charles é um praticante de jiu-jitsu melhor, mas o melhor grappler é o Islam, essa é minha análise", opinou o australiano.