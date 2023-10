Strickland polemiza ao falar sobre 'tamanho do documento' de parceiro de treinos

Campeão da PFL

Sueco de origem senegalesa, Sadibou Sy é um dos lutadores de mais destaque dentro da PFL, sendo o atual campeão meio-médio (77 kg) da organização. Embalado por sete triunfos consecutivos, o parceiro de treinos de Strickland se classificou novamente para a final do 'GP' da categoria, que premia o vencedor com o cinturão e um cheque de 1 milhão de dólares (R$ 5 milhões). Na grande final desta temporada, o atleta mede forças com Magomed Magomedkerimov, em card programado para o dia 24 de novembro, em Washington (EUA).

