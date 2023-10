O'Malley revela plano do UFC após ficar sem defesa de título em dezembro

Logo após destronar Aljamain Sterling e se tornar campeão peso-galo (61 kg) do UFC em agosto, Sean O'Malley expressou interesse em fazer sua primeira defesa de cinturão ainda neste ano, de preferência diante de Marlon 'Chito' Vera, seu único algoz na carreira. Porém, com os últimos cards numerados do Ultimate na temporada já preenchidos por disputas de título em outras categorias, 'Sugar' agora prevê seu retorno ao octógono para 2024.

Em recente participação no podcast 'The Joe Rogan Experience', O'Malley revelou que seu pedido para defender o título dos galos contra Vera em dezembro foi vetado pelo Ultimate porque a organização tinha outros planos para ele. De acordo com o americano, a entidade tem a intenção de colocá-lo para liderar um card próprio, o que não seria o caso se fosse escalado para atuar no UFC 296, último show numerado deste ano, que já possui o duelo entre o campeão meio-médio (77 kg) Leon Edwards e o desafiante Colby Covington como atração principal.

"Eu realmente, de verdade, queria lutar em dezembro. Tipo quando eu desafiei Chito para dezembro, mas eu conversei com o UFC e eles meio que já tinham planos. Eles estavam tentando colocar Colby (Covington) e Leon (Edwards) juntos. Eu pedi a eles - eles me querem na luta principal do meu próprio evento, o que eu acho que é maneiro. Por mim tudo bem", contou O'Malley.