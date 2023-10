McGregor projeta trilogia contra Nate Diaz no futuro: "Devo uma luta a ele"

Em março de 2016, Nate Diaz surpreendeu ao finalizar Conor McGregor no UFC 196. Cinco meses depois, uma revanche permitiu com que o astro irlandês desse o troco por decisão majoritária dos juízes, no UFC 202. Grato por ter recebido uma segunda chance de medir forças com o 'bad boy' americano, 'Notorious' pretende retribuir o favor ao popular rival no futuro, conforme o próprio projetou.

Em entrevista ao 'Mirror Fighting', Conor comentou de forma breve sobre a recente aventura de Nate no boxe, diante de Jake Paul. Sem demonstrar tanto entusiasmo sobre o embate, o ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do Ultimate admitiu que gostaria que Diaz voltasse para o MMA, a fim de protagonizar uma eventual trilogia no futuro.

"Não foi ótima (performance contra Jake Paul). Gostaria de vê-lo de volta ao MMA. Eu devo uma luta a ele. Devo ao Nate uma luta, então tenho que obrigar isso. Ele me concedeu minha revanche e eu levei a melhor sobre ele, e eu devo a ele a trilogia, com certeza", declarou 'Notorious'.