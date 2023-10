McGregor projeta retorno ao UFC para dezembro e provoca Chandler: "Cale a boca"

Sem lutar desde 2021, Conor McGregor ainda tem que se resolver com a USADA (agência americana antidoping) para voltar a competir no UFC, mas se mostra otimista quanto ao seu retorno à ação. Em entrevista ao canal do 'YouTube' 'All Out Fighting', 'Notorious' menciona Michael Chandler como provável adversário e projeta o encontro para dezembro.

Como sofreu uma grave lesão na perna durante a terceira luta contra Dustin Poirier, passou por uma cirurgia no local e precisou de um longo período de recuperação, o irlandês deixou o programa antidoping da USADA, parando de ser testado pela entidade. Portanto, para voltar a lutar no UFC, McGregor precisaria passar por um período mínimo de testes limpos de seis meses. Mas, até o momento, não há indícios de que 'Notorious' tenha retornado ao pool de testes do órgão.

Sendo assim, a expectativa de parte da comunidade do MMA é que o ex-campeão do UFC volte a lutar em 2024. Mas McGregor segue na esperança de subir ao octógono novamente no último mês do ano e provoca Chandler. Vale pontuar que o irlandês discutiu com Charles 'Do Bronx' e Justin Gaethje, mas como o brasileiro foi escalado pela liga para disputar o título do peso-leve (70 kg) contra o campeão Islam Makhachev e 'The Highlight' se aproximou de lutar pelo cinturão após nocautear Poirier, em julho, 'Notorious' voltou a tratar 'Iron' como principal opção de rival.