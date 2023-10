Makhachev responde Charles do Bronxs após questionamento sobre revanche em Abu Dhabi

"Charles, pedi para lutar nos EUA no verão, mas o UFC tinha outros planos. Eu sou um lutador do UFC, assim como você. Nunca estabeleci condições para o UFC e lutei onde ofereceram. Minha última luta aconteceu na Austrália, no quintal do desafiante. Tudo que você fala não faz sentido", escreveu o campeão do UFC em sua conta oficial no 'X'.

Registro de Makhachev no MMA

Islam Makhachev, de 31 anos, se consolidou como o melhor lutador do peso-leve do UFC. Atualmente, o russo é o campeão da categoria, o terceiro colocado no ranking peso-por-peso e possui 12 vitórias seguidas. Em sua trajetória na companhia, o atleta foi apontado por parte da comunidade do MMA como uma espécie de novo Khabib Nurmagomedov, seu amigo, por conta do estilo de luta e dominância no octógono. Seus triunfos mais importantes foram sobre Alexander Volkanovski, Arman Tsarukyan, Bobby Green, Charles 'Do Bronx', Dan Hooker, Davi Ramos, Drew Dober, Gleison 'Tibau' e Thiago Moisés.

