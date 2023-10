Duelo brasileiro no Contender Series é cancelado após falha na balança; luta é remarcada

De acordo com as informações emitidas pela entidade, o duelo verde-amarelo foi remarcado para o evento da semana que vem, que encerra a temporada de número 7 do Contender Series. O embate, no entanto, será disputado na divisão dos galos (61 kg).

Demais brasileiros confirmados

Apesar da baixa de última hora, o Brasil estará representado por três atletas no Contender Series nesta terça-feira - todos bateram o peso na pesagem oficial do evento. O meio-pesado (93 kg) Rodolfo Bellato encara Murtaza Talha na luta principal do show. O peso-galo Victor Hugo Silva pega o chileno Eduardo Matias Torres. E o meio-médio (77 kg) Mauricio Ruffy mede forças com Raimond Magomedaliev.

Rodolfo Bellato (93 kg) vs Murtaza Talha (92,3 kg)

Eduardo Matias Torres (61,2 kg) vs Victor Hugo Silva (61,4 kg)

Magomed Gadzhiyasulov (93 kg) vs José Daniel Medina (93 kg)

Mauricio Ruffy (77,1 kg) vs Raimond Magomedaliev (77,3 kg)

Lucas Rocha* (59,4 kg) vs Davi Bittencourt (56,7 kg)

* Lucas Rocha excedeu o limite do peso-mosca em 2,2 kg