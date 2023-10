Deiveson responde Sterling após ser classificado como 'pequeno' para os galos do UFC

Deiveson Figueiredo vai estrear no peso-galo (61 kg) do UFC, mas já incomoda parte dos lutadores. O brasileiro faz importante luta contra Rob Font, em dezembro, ainda sem local definido, porém não deixa passar batido um comentário feito por Aljamain Sterling, ex-campeão da categoria. Recentemente, 'The Funk Master' classificou o paraense como pequeno para a divisão e apostou em sua derrota. Sendo assim, o atleta respondeu o novo rival.

Em entrevista ao site 'MMA Fighting', Deiveson discordou de Sterling, minimizando qualquer chance do fator físico prejudicar sua performance no peso-galo do UFC. Vale destacar que, de acordo com o site oficial da companhia, o brasileiro tem 1,65m, ou seja, é cinco centímetros mais baixo do que o americano. Portanto, focado em provar seu valor na categoria e se firmar como um top dela, o atleta deu a entender que 'The Funk Master' deveria se preocupar com a própria carreira, uma vez que foi destronado por Sean O'Malley, em agosto, via nocaute.

"Ninguém é imbatível na divisão. O'Malley tocou na cabeça dele e ele caiu. Font pode me fazer dormir tanto quanto eu posso fazê-lo dormir? Tenho um coração de leão e vou lá para dar o meu melhor. Terei mais velocidade e serei mais saudável. Não acho que eu seja muito pequeno para a divisão. Uma vez, estive ao lado de Sterling e ele é um pouco maior que eu. Estive ao lado do amigo dele, Merab, e ele é baixo perto de mim. Merab ficou chocado quando me viu. Ele até disse que eu estava gordo, e eu estava naquele dia. Um cara que corta tanto peso nos moscas tem que ser muito profissional. Ele viu que não sou pequeno para a divisão", declarou o ex-campeão do UFC.