De volta! Gordon Ryan finaliza e mantém título do WNO; brasileiros brilham

Na noite do último domingo (1), Gordon Ryan mostrou mais uma vez o porquê é o maior nome do grappling mundial na atualidade. Na luta principal do WNO (Who's Number One) 20, no Texas (EUA), 'King' confirmou seu favoritismo, finalizou o brasileiro Patrick Gaudio e defendeu o título dos pesados da organização.

A vitória do americano veio por finalização após dominar o adversário por 15 minutos. A justa chave-de-braço que rendeu a conquista foi, inclusive, prevista por Gordon Ryan. Ao final do combate, além do cinturão peso-pesado do WNO, que continua sob sua posse, King recebeu um baú que continha uma garrafa de uísque e um bilhete, no qual o próprio lutador antecipava a forma como venceria Patrick Gaudio para se manter campeão do evento.

O confronto marcou também o retorno de Ryan às competições depois de um hiato na carreira provocado por um problema de saúde. Recuperado, o astro do grappling, que não competia desde dezembro do ano passado, voltou aos tatames em grande estilo.