Charles Do Bronxs questiona revanche contra Makhachev em Abu Dhabi: "Não acho justo"

No dia 22 de outubro de 2022, Charles Do Bronxs foi finalizado por Islam Makhachev e perdeu a chance de reconquistar o cinturão dos pesos-leves (70 kg) do UFC. À época, boa parte dos fãs do brasileiro atrelou o resultado negativo às adversidades enfrentadas pelo atleta da 'Chute Boxe Diego Lima' em Abu Dhabi (EAU) - como desgaste da viagem, fuso horário e, sobretudo, uma arena lotada de torcedores apoiando o rival. Com o intuito de voltar a ser campeão, o maior finalizador da história da liga terá que enfrentar a mesma situação nesta temporada, um cenário que não lhe parece justo.

Vale ressaltar que, após ser superado pelo pupilo de Khabib Nurmagomedov, Charles fez campanha por uma revanche no Brasil, já que havia se deslocado 'até a casa' do russo no primeiro confronto. O pedido, porém, não foi atendido e a segunda luta entre os dois especialistas da luta agarrada foi novamente agendada como a atração principal de um card nos Emirados Árabes Unidos.

"Não acho justo não (lutar com ele em Abu Dhabi). Simplesmente tenho o sonho de me tornar campeão de novo, tenho que buscar (o título) onde o campeão está. Se é lá que tem que lutar para me tornar campeão, é lá que a gente vai estar", destacou Charles, em entrevista ao canal 'James Lynch'.